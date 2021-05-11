Tataristan'da bir okula silahlı saldırı

Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Yetkililer, saldırganlardan birisinin 17 yaşında olduğunu ve güvenlik güçlerince yakalandığını açıkladı.

Reuters haber ajansı, ikinci saldırganın öldürüldüğünü yazdı.

11 ölü

Çevreye rastgele ateş açılması sonucu aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda en az 10 kişi de yaralandı.

Polisin operasyon düzenlediği okuldan öğrencilerin tahliyesi sürüyor.