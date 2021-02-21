Teksas soğuğa hazırlıksız yakalandı!
Kutup soğukları Amerika birleşik devletlerini vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 60’a yükseldi.
Dondurucu soğuklardan en çok etkilenen teksas eyaletinde durum endişe verici bir boyuta ulaştı.
Elektrikler ve sular kesildi vatandaşlar marketlere akın eti. Uzun kuyruklar oluştu.
Elektrik kesintileri ısınma sorununu da beraberinde getirdi. Halk farklı yöntemlere başvurdu.
Şömine yakarak ısınmaya çalışanlar yangınlara sebep oldu. İtfaiye yangınlara müdahale etmekte zorluk yaşadı.
Ülke genelinde etkili olan elverişsiz hava koşulları ve kar yağışı 6 milyon doz koronavirüs aşısının dağıtımını da geciktirdi.
Abd başkanı Joe biden teksas’ta büyük felaket ilanına onay verdi.
Bu adımla birlikte eyalette yaşayanlara federal yardımın önü açıldı. Yardımın bölge sakinleri için geçici barınma, evlerin onarımı için hibe ve düşük maliyetli kredileri kapsayacağı belirtiliyor.
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