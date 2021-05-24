Teleferik kabini yere düştü! 14 ölü
Kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi.
DÜNYA 24.05.2021, 15:39
İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattında kaza yaşandı.
İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattındaki bir kabin yere çakıldı.
14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayda ilk belirlemelere göre kabinde can kaybı 14’e yükseldi.
Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Söz konusu teleferik hattının, koronavirüs salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.
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