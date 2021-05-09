Terli formaya 1.38 milyon dolar verdiler!
Basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın North Carolina forması açık arttırmada 1,38 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı.
DÜNYA 09.05.2021, 17:59
Basketbolun gelmiş geçmiş en iyi ismi olarak gösterilen Micheal Jordan'ın 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina forması rekor bir ücrete satıldı.
YİNE REKOR KIRDI
Micheal Jordan'ın 1986-87 sezonu Chicago Bulls forması ekim ayında rekor ücrete satılmıştı. Efsane basketbolcuya ait olan bu rekor, yine kendisi tarafından egale edildi. Jordan'ın giydiği North Carolina Tar Heels forması, 1,38 milyon dolara alıcı buldu ve yeni bir rekora imza atıldı.
6 NBA ŞAMPİYONLUĞU
1984 yılında Chicago Bulls ile NBA'e adım atan efsane basketbolcu, Bulls ile 6 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. 2003 yılında Washington Wizards ile aktif basketbol kariyerini noktalayan Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.
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