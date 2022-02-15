Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Halep kentinde yer alan Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.
DÜNYA 15.02.2022, 19:57
Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi. Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.
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