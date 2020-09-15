Tiktok, ABD'deki operasyonları için Oracle ile anlaştı
Tiktok, ABD'deki operasyonları için Amerikan şirketi Oracle ile anlaştığını duyurdu. Anlaşma kapsamında satış olmayacak, Oracle, Tiktok'un ABD'deki operasyonlarını yürütecek. Tiktok’un geleceğine ise Trump karar verecek.
DÜNYA 15.09.2020, 11:35
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ABD-Çin teknoloji savaşlarının ortasında kalan TikTok, Microsoft yerine Oracle ile anlaştı.
Çin merkezli sosyal medya platformu, ABD'deki operasyonları Oracle üzerinden yürütülecek.
ABD’li kullanıcıların verilerini Oracle saklayacak.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD hükümetinin onayı gerekiyor.
Satış yerine işbirliği seçeneğine yönelen şirkete ilişkin ABD Başkanı Trump’ın ne karar vereceği ise merak konusu.
Trump, ABD'deki kolu bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde, TikTok'u yasaklayacaklarını duyurmuştu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin teklifin bu hafta inceleneceğini bildirdi.
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