TikTok fenomeni video çekerken öldü!

2 çocuk annesi olan ve vinç operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Çinli TikToker Xiao Qiumei, feci şekilde can verdi.

Her gün gittiği işinde çektiği komik videolarla fenomen haline dönüşen Xiao Qiumei, yeni bir video çekiyordu.

50 METREDEN DÜŞTÜ

Vincin tepesinde 50 metre yüksekliğe çıkan fenomen, bir anda düştü. Bu anlarda da elindeki telefonu kayıttaydı.

Fenomenin ölümü ailesi tarafından doğrulandı. Geçtiğimiz Salı günü öldüğü belirtilen fenomenin cenaze işlemleri de tamamlandı.