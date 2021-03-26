Timsah köpek balığını affetmedi!
Avustralya'nın doğusunda dev timsahın bebek köpek balığını bir çırpıda yediği anlar fotoğraflandı. Timsahın köpek balığını yediğini gören insanlar, yaşadıkları şoktan dolayı çığlık attı.
DÜNYA 26.03.2021, 16:31 26.03.2021, 16:33
Timsah fark ettiği köpek balığına ağzını açarak yavaş yavaş yaklaştı.
Timsah yaklaştığı köpek balığını bir çırpıda kaçmasına fırsat vermeyecek şekilde çenesinin arasına alıp yedi.
Kıyıya yaptığı ziyaret sırasında timsahın köpek balığına yaklaştığını gören 46 yaşındaki Mark Ziembicki, hemen cep telefonu sarılıp o anları videoya alıp fotoğraflarını çekti.
Mark, aşırı yağışların bazı balık türlerinin nehire doğru akmalarına sebep olduğunu, timsahın yediği köpek balığının da bu balıklardan bir tanesi olabileceğini söyledi.
Mark, timsahın köpek balığını yediğini gören insanlarında etrafta yaşadıkları şoktan dolayı çığlık attıklarını söyledi.
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