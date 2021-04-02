Tren raydan çıktı: En az 36 ölü
Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Trenin vagonları ağır hasar görürken, olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, bakanlık ve kuruluşların kazayla ilgili gerekli çalışmalara başlamaları yönünde talimat verdi
DÜNYA 02.04.2021, 09:42
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.
4. ve 5. VAGONLAR AĞIR HASAR ALDI
Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Reuters kaza nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
BAKANLIK VE KURULUŞLARA "ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN" TALİMATI
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.
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