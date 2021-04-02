Tren raydan çıktı: En az 36 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

4. ve 5. VAGONLAR AĞIR HASAR ALDI

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Reuters kaza nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAKANLIK VE KURULUŞLARA "ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN" TALİMATI

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.