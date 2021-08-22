Tropik fırtına 8 can aldı
Meksika'nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.
DÜNYA 22.08.2021, 08:56
Meksika basınında çıkan habere göre, kategori 3 seviyesinde saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu.
Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi öldü.
Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.
Çok sayıda can kaybına neden olmuştu
Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.
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