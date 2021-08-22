Tropik fırtına 8 can aldı

Meksika basınında çıkan habere göre, kategori 3 seviyesinde saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi öldü.

Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Çok sayıda can kaybına neden olmuştu

Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin 2'nci ve 3'üncü tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.