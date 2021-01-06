Trump ABD'yi yaktı! İşte dünyanın konuştuğu gösterilerden görüntüler
ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası Cumhuriyetçi seçmenler, sokaklarda gövde gösterisi yaparken, büyük bir kalabalık da Kongre Binası'na yürüdü.
ABD başkenti Washington'da bomba tehdidi nedeniyle kongre binası tahliye ediliyor.
FOX News'in geçtiği habere göre Trump destekçilerinin Kongre binasına yürüdükleri sırada bomba tehdidi yapıldı. Kongre binası boşaltıldı.
TRUMP DESTEKÇİLERİ BEYAZ SARAY'A YÜRÜDÜ
ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.
Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.
Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı. Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ!
ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
BİR KİŞİ SİLAHLA VURULDU!
Amerikan FOX News haber kanalı, ABD Kongre binasında bir kişinin silahla vurulduğunu açıkladı!
MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI
Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.
"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.
TRUMP'TAN ÇAĞRI
ABD Başkan Donald Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.
ULUSAL MUHAFIZLAR DEVREYE GİRDİ!
ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası'na giriş emri verdi.
ABD KONGRE BİNASINDA TRUMP'IN DESTEKÇİLERİNE GÖZ YAŞARTICI GAZ ATILDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasındaki polis barikatlarını ve güvenliği aşarak binaya girmesi üzerine bina içinde göz yaşartıcı gaz kullanıldı.
Bazı protestocuların güvenlik görevlilerine 'Hain' diye bağırdığı görülürken polislerin bina içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.
KONGRE BİNASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Trump destekçilerinin Kongre'yi basması sonrası Kongre binasında silahlar çekildi. Bu görüntüler dünya medyasında büyük yankı buldu.
KONGRE BİNASINI BASAN GÖSTERİCİLER YÖNETİCİ MAİLLERİNİ OKUYOR
ABD'de Kongre binasını basan halk yöneticilerin maillerini okuyor.
''DARBE GİRİŞİMİ'' NİTELEMESİ
Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Newyork Başsvacısı Letitia James başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:15
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12