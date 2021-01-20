Trump giderayak hepsine af çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son saatlerinde 143 kişi hakkında af ve ceza indirimi kararı çıkardı.

DÜNYA 20.01.2021, 09:26
Trump giderayak hepsine af çıkardı

Trump'ın af çıkardığı isimler arasında herhangi bir aile üyesi bulunmazken, yolsuzluk suçlaması bulunan eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon listede yer aldı. Trump'ın giderayak kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, görevinin bitmesine saatler kala 73 kişi için af çıkardı. Buna ek olarak 70 kişinin de cezasını hafifletti.

Trump'ın giderayak kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilmişti. Ancak Trump'ın af çıkardığı isimler arasında herhangi bir aile üyesi bulunmuyor.

ABD Başkanı'nın eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon listede yer aldı. Bannon'ın üzerinde yolsuzluk suçlaması var ve hala bu konudan aklanmamıştı. Hakkında hazırlanan iddianameye göre Bannon, 2016 yılındaki seçim kampanyasında toplanan 25 milyon dolardan yüz binlerce doları kendi şahsi işleri için harcadı. Suçlamaları kabul etmeyen Bannon'ın yargılamasına devam ediliyordu.

Affedilen isimler arasında rapçiler Lil Wayne ile Kodak Black ve yolsuzluk suçlamalarıyla 28 yıl hapis cezasına çarptırılan Detroit'in eski Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick da var.

#Trump #Biden #af
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