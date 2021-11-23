Trump'tan olay poz!
Güney Kore'de kurulan Dünya Tekvando Akademisi (Kukkiwon) Başkanı Lee Dong-seop, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a Tekvando dokuzuncu Dan Kara kuşağı takdim etti.
DÜNYA 23.11.2021, 10:59
Güney Kore'de kurulan Dünya Tekvando Akademisi (Kukkiwon) Başkanı Lee Dong-seop, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a Tekvando dokuzuncu Dan Kara kuşağı takdim etti.
Güney Kore medyasından ve kuruluşun sosyal medya hesabından, Trump'ın tekvando kıyafetleri ve siyah kuşağıyla çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.
Florida'da Trump'ın malikanesini ziyareti sırasında kuşağı takdim eden Dong-seop, "Başkanın tekvandoyu sevdiğini duydum" ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'a dönmesi halinde Kongre'de tekvando kıyafetlerini giymeye çalışacağına söz verdi.
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