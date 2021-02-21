Trump'tan Twitter yorumu: Çok sıkıcı hale geldi

Newsmax'e konuşan Trump, "Twitter'da neler olup bittiğine bakınca, çok sıkıcı hale geldiğini ve milyonlarca insanın ayrıldığını anlıyorum. Ayrılıyorlar, çünkü (Twitter) aynı değil; bunu anlayabiliyorum." dedi.

Twitter'a geri dönmek istemediklerini belirten eski ABD Başkanı, sitede seçim sürecinde yanıltıcı ifadeleler kullandığına dair aldığı uyarıların "utanç verici" olduğunu söyledi.

"Başa çıkamadılar"

Trump, kapatılan sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarının çokluğuna dikkat çekti, "Başa çıkmadılar, çünkü çok fazla kişi vardı. Her zamankinden çok fazlaydı." diye konuştu.

Yeni bir platform oluşturabilir

Trump ayrıca, seçenekleri arasında destekçilerinin bir araya gelebileceği yeni bir web sitesi kurmanın da yer aldığını söyledi.

Twitter, 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskını sonrasında Trump'ın kişisel hesabını süresiz olarak askıya almıştı.