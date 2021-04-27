Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı

Altın Şafak Partisi Üyesi ırkçı Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmıştı.

BRÜKSEL'DE TUTUKLANDI

Yunan basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce Türk bayrağını yırttığı için hakkında resen soruşturma başlatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos'un, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra Brüksel'de tutuklandı.

İADESİNE KENDİSİ KARAR VERECEK

Belçika yasalarına göre, Lagos'un Yunanistan'a iade sürecinin, tutuklamaya itiraz edip etmeyeceğine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

ALTIN ŞAFAK SUÇ ÖRGÜTÜ KABUL EDİLMİŞTİ

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından 'suç örgütü' olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.