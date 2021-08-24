Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov COVID-19'a yakalandı

Kazinform'un haberine göre, 21 Ağustos'ta COVID-19 testi pozitif çıkan Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov, bugün başkent Nur Sultan'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Aubakirov'un sağlık durumunun iyi olduğu ve COVID-19 aşısının iki dozunu da yaptırdığı öğrenildi.

Toktar Aubakirov, 2 Ekim 1991'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracı ile uzaya çıkan Türk dünyasının ilk astronotu olarak kayıtlara geçmişti.