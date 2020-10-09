Türk SİHA'ları ile dengeleri alt üst ettiler!

Dağlık Karabağ'da son çeyrek yüzyılın en şiddetli çatışmalarını sayfasına taşıyan İngiliz Economist dergisi, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin bir haber yayımladı.

AZERBAYCAN SİHA'LARLA FARK YARATTI

Haberde, Azerbaycan'ın Ermeni ordusuna karşı başarısı, Rusya, Türkiye ve İsrail'den aldığı ileri teknoloji silahlara bağlanıyor ve Rus askeri analisti Pavel Felgenhauer'in Ermeni ve Azeri ağır silahlarının toplam sayısının şu an aşağı yukarı aynı olduğunu ancak Azerbaycan ordusunun daha nitelikli teknolojiye sahip olmakla övündüğünü söylediği aktarılıyor.

Azerbaycan'ın videosunda, İsrail yapımı ve radara yakalanmadan saatlerce uçabilen insansız hava aracı Harop'un görüldüğü haberde yer verilen bilgiler arasında. Haberde bu insansız hava aracıyla 2016'da Ermeni askerlerini taşıyan bir otobüsün vurulduğu belirtiliyor, "Videodan, mevcut çatışmada yeniden kullanıma sokulduğu anlaşılıyor" deniyor. Ekonomist, bunun "şaşırtıcı" olduğunu yazıyor. Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Ulrike Franke, "Uzmanların genel fikri, uçaksavar ateşlerine açık oldukları için insansız hava araçlarının devletler arası savaşlarda büyük bir rol oynamayacağı yönündedir" diyor.

BAYRAKTAR TB2'YE VURGU

Haberde, "Bu ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçleri içeren savaşlar için doğru olabilir. Bunun yanlış olduğu daha ufak çaplı çatışmalarda kanıtlandı. Türkiye Suriye'nin kuzeyine Şubat ayında bir saldırı başlattığında, TB2 insansız hava araçlarını yüzlerce Suriye zırhlı aracını imha etmek için kullandı. Bu durum, Kafkasya'da kendini tekrar ediyor. Azerbaycan, kendi TB2'lerini kullanarak Ermenistan hava savunmasının, toplarının ve zırhlarının önemli bir kısmını düzenli biçimde yok etti" deniliyor.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENDİLER"

İnsansız hava araçlarının savaş uçaklarına göre çok daha az maliyetli olduğu belirtilen haberde, "Türk ve Azeri taktiği daha düşük maliyetli bir hava gücüne işaret ediyor" deniliyor. Haberde, insansız hava araçlarının sadece yok etme gücüne sahip olmadığı, bunları kayda da geçirebildiği belirtiliyor ve "Çatışmanın iki tarafı da düşman tanklarını ve askerlerini imha ettiğini gösteren görüntüler paylaştılar. Bunu, Suriye ve Libya'da hava yoluyla yaptıklarını övünerek gösteren Türkiye'den öğrendiler" deniliyor.

"TÜRKLER BU GÖRÜNTÜLERİ ÇOK İYİ KULLANIYOR"

Haberde, düşünce kuruluşu Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Aaron Stein'ın "Türkler propagandanın ustası. Bu görüntüleri kullanma, sosyal medyada paylaşma ve hikayeye yön vermede çok iyi iş çıkarıyorlar" sözlerine yer veriliyor.