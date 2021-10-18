Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran; Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.
DÜNYA 18.10.2021, 11:54
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıyan ülkeleri paylaştı.
Kıran paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE'NİN AŞI SERTİFİKALARINI TANIYAN ÜLKELER
Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.
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