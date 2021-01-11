Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısına dünyadan ilk onay

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Penny Kusumastuti Lukito, Çinli Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildiğini açıkladı. Böylelikle Çin dışında bu aşıya yaygın kullanım onayı veren ilk ülke Endonezya olmuş oldu. Lukito, aşının son Faz-3 ara sonucunu da paylaştı. Aşının 65.3 oranında koruma sağladığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya, Sinovac aşısının ülkedeki Faz-3 denemelerinde orta/ağır Kovid-19 vakalarında yüzde 100, hafif vakalarda yüzde 78 etkili olduğunu duyurmuştu.

CoronaVac'ın klinik denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yürütülüyor. Endonezya'da daha önce 20 ila 60 yaş arasında yapılan Faz-3 çalışmasında aşının yüzde 97, Türkiye'de 18 ila 59 yaş arasında gerçekleştirilen denemelerde ise yüzde 91.25 etkili olduğu belirtilmişti.

YÜZDE 50'DEN FAZLA ETKİNLİK GÖSTERMESİ YETİYOR

Küresel sağlık otoriteleri, bir aşının pandemi döneminde güvenle kullanılabilmesi için, yüzde 50'nin üzerinde etkinlik göstermesini yeterli buluyor.