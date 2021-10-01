Türkiye'den Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklamasına tepki verdi.

Türkiye'den Yunanistan'a: Boş bir hayaldir

Bilgiç'in yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır."

"Bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politika"

Yunanistan’ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikasının, kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar vereceği, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politika olduğu vurgulandı.