Türkiye en fazla aşı yapılan 6. ülke

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, haziran sonunda 40 yaş üstü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşların Kovid-19 aşılarının bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde ramazan ayında iftar sonrasında da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama işlemleri sürüyor.

Aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşlar aşılarını hastanede yaptırabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşıların çöpe gittiği iddialarına, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Fahrettin Koca ayrıca, sıra gelmesine rağmen aşı yaptırmayanlar için de ikna timlerinin kurulacağını duyurdu. Ekipler aşı yaptırmayanları ikna etmek ve aşı olmalarını sağlamak için çalışma yürütecek.