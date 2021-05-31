Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

DÜNYA 31.05.2021, 15:08
Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Dendias, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"NORMALLEŞME YÖNÜNDE İLERLEMEK İSTİYORUZ"

İki ülke arasındaki bütün konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunma fırsatı yaşadıklarını belirten Nikos Dendias, "Sadece ikili ilişkileri değil, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri konusunu da tartışma fırsatı bulduk. Tabi ki birçok konuda fikir ayrılıklarımız, pozisyon farklılıklarımız var Yunanistan ve Türkiye olarak. Bugünkü görüşmemizin amacı, bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı. Eğer bu mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşme yönünde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı #1

"İKİ ÜLKE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞECEK"

Ekonomik iş birliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandığını açıklayan Dendias, "Yine koronavirüs aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Her iki ülke vatandaşları da aşı olmuş vatandaşlar ya da test sonuçları negatif olan vatandaşlar, karşılıklı olarak iki ülkeyi ziyaret edebilecekler. Sevgili dostum Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Efes’in dünkü başarısı nedeniyle seni yine tebrik etmek istiyorum.” diye konuştu.

25 MADDELİK GÖRÜŞ BİRLİĞİ

5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu ise kendisine ve heyetine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirterek, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞILARI KARŞILIKLI TANINACAK

Koronavirüs aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan'ın farklı ülkelerle mutabakata vardığını hatırlatarak, Türkiye'nin de daha önce AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan ile ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı #2

"OLUMLU ADIMLARI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Çavuşoğlu, "İnanıyorum ki bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm iş birliği noktasında artırmak istiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki siyasi ve askeri diyalogların tüm kanallarda ilerlediğini, bundan önceki siyasi istişarelerin 62'ncisinin ve bakanlıklar arasındaki siyasi istişarelerin Atina'da yapıldığını hatırlatarak, 63'üncü istişari görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geleceğini de açıkladı.

Çavuşoğlu, “Liderlerimizin NATO Zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Nikos’un söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız var. Bunların iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik.” dedi.

Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı #3

Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı #4

#Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias #aşı sertifikası #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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