Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye’nin ve Türklerin geleceğini değerlendirdi.

Çiftçi, “Türkiye’de, Türk devlet aklı gördüğüm kadarıyla Türk devletler birliğini kuraraktan bir Türk ortak pazarı oluşturuyor. Bu süreç 2023’e kadar devam edecek bir süreç 2023’te Türk devlet teşkilatı kurulur mu? Yetişmeyebilir ama birçok unsur tamamlanmış olacak. Çin’den Türkiye’ye olan Asya coğrafyasında bir Türk gücü ortaya çıkıyor şuan dolayısıyla böyle bir ortak Pazar, cazibe merkezi olacak.” İfadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde Türk markasının ön plana çıkacağını vurgulayan çiftçi, Türkiye’nin önün açık olduğunu söyledi.

“2023 sonrası bu Türk devletleri birliği ile beraber Türk markası ciddi anlamda ön plana çıkacak. Bugün batı ya da batıdaki sermayelerden bu coğrafyaya yatırımlar ağırlıklı gelmeye başlayacak. Zaten şuan geldiklerini de düşünüyorum. Türkiye’ye değil ama Türk devletlerine büyük yatırımları var. Dolayısıyla Türkiye’nin önü açık önümüzdeki dönemde Türkiye büyüyecek bir ülke.”