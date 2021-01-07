Twitter'dan Trump'a sansür!
Seçim sonucunu kabullenmeyen Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından bir anda dünya gündemine oturan ABD'deki olaylar sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Seçim döneminde olduğu gibi Twitter yaşanan karışıklıklarda önlem olarak yine Trump'ı sansürlemeyi seçti.
DÜNYA 07.01.2021, 00:51
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC'deki 'seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini' belirttiği mitinginin sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı. Polisle çatışmanın yaşandığı olaylar sonrası oylama durdurulurken Twitter'ın Trump'a sansür uygulandığı öğrenildi.
Twitter'ın Trump'a uyguladığı engellemeye göre Trump paylaşım yapamıyor ve RT/ beğeni / link kopyalamaya özelliklerini kullanamıyor.
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