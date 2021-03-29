Uber aracını soyan iki kız, şoförün ölümüne neden oldu!

ABD'nin başkenti Washington'da bir Uber aracını sürücüsü içindeyken gasbetmeye çalışan iki genç kız, Mohammad Anwar isimli şoförün ölümüne neden oldu.

Uber sürücüsü Anwar'ın içinde olduğu aracının iki genç kız tarafından gasbedilmeye çalışıldığı ve o esnada Anwar'ın ''Onlar hırsız! Bu benim arabam" diye bağırdığı görüntü medyaya yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gasp sırasında aracın hareket halindeyken yol kenarına çarpıp devrilmesi sonucu 66 yaşındaki Pakistan asıllı Uber sürücüsü Mohammad Anwar, hayatını kaybetti.

ELEKTROŞOK TABANCASIYLA SALDIRDILAR

Metropolitan Police Departmanından yapılan açıklamada ise 13 ve 16 yaşlarındaki iki genç kızın Anwar'a aracında elektroşok tabancası ile saldırdığı, gasp sırasında kaza yaşandığı ve bu iki kişiye cinayet ve silahlı gasp suçlamaları yöneltildiği bildirildi.

Anwar'ın ailesi ise ''GoFundMe'' web sitesinde yaptığı paylaşımda, Anwar'ın 2014'te Pakistan'dan ABD'ye göç ettiğini belirtti.