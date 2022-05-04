Uganda'da otobüs devrildi: 20 ölü
Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.
DÜNYA 04.05.2022, 17:34
Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.
Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaptığı açıklamada, "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın” dedi.
Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını duyurdu.
Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.
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