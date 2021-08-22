Ukrayna 83 kişiyi daha Afganistan'dan tahliye edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı.
DÜNYA 22.08.2021, 10:57
Afganistan'dan tahliyeler sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlarını Afganistan'dan getirmeye devam ettiklerini söyledi.
Devlet Başkanı Zelenskiy, 31'i Ukrayna vatandaşı 83 kişinin sabah saatlerinde askeri uçakla Kabil'den Kiev'e getirildiğini ifade etti.
Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu.
27°
açık
Namaz Vakti 22 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Beşiktaş
|2
|4
|3. Karagümrük
|2
|4
|4. Kasımpaşa
|2
|4
|5. Trabzonspor
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Gaziantep FK
|2
|1
|11. Adana Demirspor
|2
|1
|12. Hatayspor
|1
|1
|13. Antalyaspor
|1
|1
|14. Rizespor
|2
|1
|15. Göztepe
|1
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Giresunspor
|2
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemenspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Manisa FK
|1
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|2
|2
|10. Altınordu
|2
|1
|11. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|12. Bursaspor
|1
|1
|13. Ankaragücü
|1
|1
|14. Gençlerbirliği
|2
|1
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Brighton
|2
|6
|3. Everton
|2
|4
|4. Brentford
|2
|4
|5. Man City
|2
|3
|6. M. United
|1
|3
|7. Chelsea
|1
|3
|8. West Ham
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Leicester City
|1
|3
|11. Tottenham
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Crystal Palace
|2
|1
|14. Leeds United
|2
|1
|15. Wolverhampton
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|2
|4
|2. Mallorca
|2
|4
|3. Valencia
|2
|4
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Sevilla
|1
|3
|6. Atletico Madrid
|1
|3
|7. Cádiz
|2
|2
|8. Real Betis
|2
|2
|9. Athletic Bilbao
|2
|2
|10. Granada
|2
|2
|11. Espanyol
|2
|2
|12. Villarreal
|2
|2
|13. Levante
|1
|1
|14. Elche
|1
|1
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Rayo Vallecano
|1
|0
|20. Deportivo Alaves
|2
|0
Günlük GazetelerTümü