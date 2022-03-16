Ukrayna'da 16 katlı binaya top mermisi isabet etti
Kiev'de, top mermisinin isabet etmesi sonucunda 16 katlı bina tamamen yandı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYA 16.03.2022, 10:03
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, devam ediyor.
Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede siren ve patlama sesleri yükseliyor.
Bölgede yaşayan siviller, metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Kiev'e düzenledikleri saldırıya yönelik bilgi verdi.
BİNADA YANGIN ÇIKTI
Vitaliy Kliçko, saldırı sırasında bir top mermisinin isabet ettiği Svyatoşinskiy semtindeki apartmanda çıkan yangını hala söndürmeye çalıştıklarını söyledi.
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