Ukrayna'da geçici ateşkes

Konuya ilişkin açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Buna göre, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Mariupol ve Sumi şehirlerinde saat 10.00 itibarıyla ateşkes yürürlükte olacak ve insani koridorlar açılacak.

Söz konusu koridorlar, insansız hava araçlarıyla takip edilecek.

Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

Müzakere süreci

Rusya ile Ukrayna arasında 3 Mart'ta yapılan 2'nci tur müzakerelerde geçici ateşkes ve insani koridor konusunda mutabık kalınmıştı ancak Rusya'nın saldırıları nedeniyle insani koridor uygulanamamıştı. Heyetler arasındaki 3'üncü tur müzakerelerin ise bugün gerçekleştirilmesi planlanıyor.