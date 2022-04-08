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Ukrayna'da tren garına saldırı: 30'dan fazla ölü

Kramatorsk tren garına atılan iki füze sonucu, tahliye bekleyen siviller arasında 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var.

DÜNYA 08.04.2022, 17:07
Ukrayna'da tren garına saldırı: 30'dan fazla ölü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 44'üncü güne girilirken, saldırılar yeniden şiddetini artırmaya başladı.

Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garı füzelerin hedefi oldu.

Siviller hedef oldu

Ukrayna Güvenlik Servisi Temsilcisi Artem Dekhtyarenko, Rus güçlerinin düzenlediği füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dekhtyarenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rasistler Kramatorsk'taki tren istasyonuna ateş açtı." bilgisini paylaşarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ukrayna Rusya'yı suçladı

Ukrayna tarafı, saldırı sonrası açıklama yaparak Rus güçlerinin bölgeye 2 adet füze attığını öne sürdü.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, garda yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görüldü.

Vladimir Zelensky: Cezalandırılmazlarsa asla durmayacaklar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırı sonrası Telegram hesabından "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan yanıt: Ordularına giden silahları vurduk

Bunun üzerine Rusya'dan açıklama geldi.

Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını bildirdi.

Yaralıların durumu ağır

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.

Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

Toçka-U füzesiyle vuruldu

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzelerinin sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı.

#Ukrayna #Kramatorsk #Tren Garı #füze #Rusya #Donetsk
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