Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Ukrayna medyasında yer alan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı.

Başkanlık ofisinin, konuyla ilgili sorulara cevap vermediği açıklandı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.

Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.