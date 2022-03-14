Ukrayna: Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
DÜNYA 14.03.2022, 14:26
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.
Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti" dedi.
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