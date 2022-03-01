Ukrayna, Rus ordusundan 5 bin 710 askeri öldürdü

Rus güçleri harekatını 6'ncı günde sürdürürken, Ukrayna'nın direnişi birçok ülke tarafından destekleniyor.

Savaşa karşı duran Ukrayna askeri, Rusya cephesine kayıplar verdiriyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

5 BİN 710 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

RUS GÜÇLERİNİN KAYIPLARI:

Son beş günde Ukrayna ordusunun; Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.