Ukrayna-Rusya arasında savaş 20. gününde sürüyor!

Ukrayna Başbakan yardımcısı ise Rusya ile geçiçi ateşkes anlaşması kapsamında 9 insani koridorun açılacağını duyurdu.

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı yapmış olduğu açıklamasında, "Ölen sivillere dair elimizde net olmayan veriler var. Çünkü bu sayılar polisten ve sağlık birimlerinden alınıyor. Dün itibariyle bin 800 çocuk öldü. 10 binden fazla sivil ölümü var. Ama artan saldırılar ve vahşet nedeniyle bu sayı 20 bine kadar ulaşabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.

Moskova ve Kiev temsilcilerinin dördüncü tur müzakerelerinde ilerleme kaydedilse de barış çıkmadı. Türkiye barış için diplomasi trafiğini sürdürürken AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini de onayladı.

Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.