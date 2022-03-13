Ukrayna: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü
Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar sonucu 85 çocuğun öldüğünü açıkladı.
DÜNYA 13.03.2022, 15:14
Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, saldırılarda 85 çocuk öldü, 100'e yakın çocuk yaralandı.
Başsavcılık ayrıca, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisini verdi.
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