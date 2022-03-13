Ukrayna: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü

Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, saldırılarda 85 çocuk öldü, 100'e yakın çocuk yaralandı.

Başsavcılık ayrıca, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisini verdi.