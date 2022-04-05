Ukrayna- Rusya savaşında 41. güne girildi!

Onlarca sivilin elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş cesetleriyle dolup taşan Buça'da yaşanan katliam dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün kente giderek incelemelerde bulundu.

Rusya'nın soykırım girişiminde bulunduğunu ve Buça'daki görüntülerin kanını dondurduğunu ifade eden Zelenski, "Müzakereler, Rusya bu saldırganlığını sürdürmeye devam ederse daha da zor hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Buça kentini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda ara buluculuğu söz konusudur." dedi.

Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yeni büyük ölçekli taarruzuna hazırlandıklarını bildirdi.