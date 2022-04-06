Ukrayna- Rusya savaşında 42. güne girildi

Dışişleri Bakanlığı, Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden gelen görüntüler hakkında, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik adımları için sert konuştu. Putin, "Batı'dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın" diyerek Batılı ülkelere rest çekti.

Öte yandan savaş devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'nin Mariupol'deki yaralıları ve ölenleri gemilerle çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.