Ukrayna-Rusya savaşında 7. gün!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başayan Ukrayna'nın işgalinde 7. güne girildi. Ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehirde patlamalar gerçekleşiyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürürken bir yandan da peş peşe Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklanmaya devam ediyor.

Ukrayna ve Rusya arasında bugün ikincisi yapılması beklenen müzakere görüşmeleri ertelendi. Önceki gün iki ülkeden birer heyet Belarus sınırında görüşmüş, müzakerelere devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

HARKOV'DA BOMBALAMALAR DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı." dedi.

Ukrayna ordusu, Rus hava birliklerinin Harkov'a indiğini duyurdu.

POLİS MERKEZİNE FÜZELİ SALDIRI

Saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, bu sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.

ZELENSKİ: 6 BİN RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı son açıklamada, "Rusya'nın ülkemizi işgalinde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü. Kremlin Ukrayna'yı bomba ve hava saldırıları ile kontrol altına alamayacak. Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmeyi hedefliyorlar" dedi.

KİEV'DEKİ TV KULESİNİ VURDULAR: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı. Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki siviller panikle kaçmaya başladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Kiev sokaklarında bir yola ise roket düştü.

Odessa kentinin Dachnoye köyüne roket isabet etmesi nedeniyle de 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yapılan açıklamada, saldırıda doğalgaz boru hatlarının zarar gördüğü, 9 evin ve 1 garajın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

ZELENSKİ'Yİ ÖLDÜRMEYE GELEN KADİROV'UN "V" TABURU YOK EDİLDİ

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği "V" taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.

PUTİN, RUSYA'DAN 10 BİN DOLAR ÜZERİNDE DÖVİZ ÇIKARILMASINI YASAKLADI

Moskova yönetimine yönelik yaptırım kararlarının art arda gelmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise finansal istikrara yönelik önlemleri kapsayan kararnameyi imzaladı. Putin, kararname ile Rusya'dan değeri 10 bin doların üzerinde olan dövizin çıkarılmasını yasakladı.

AB, UKRAYNA'NIN BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ

Rusya'nın askeri harekat başlatması sonrasında Avrupa Birliği için resmi başvuruda bulunan Ukrayna'nın beklediği haber geldi. Avrupa Birliği Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.