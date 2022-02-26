Ukrayna’da 3’ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’ya yapılan Rus saldırısının 3. gününde Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lİashko sosyal medya hesabından saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralanan Ukraynalılarla ilgili bilgi verdi.

Reusters Ajansı’nın aktardığıan göre, Sağlık Bakanı tarafından açıklamada, ” Doktorlarımızla inanılmaz gurur duyuyorum! Asker, güvenlik ve kurtarıcılarla aynısınız inanılmaz derecede darbeyi tutun! Hiç bir hastane kapanmadı herkes çalışıyor sağlık hizmeti veriyor Hiç kimse korkmadı ve hepsi cesurca düşmanın gözlerinin içine baktı. Kendi topraklarımızdayız! Ailemizi koruyacağız. Herkes kendi yerinde, olabildiğince. Tıbbi zırh arayacağımı hiç düşünmemiştim. Ama kasıtlı olarak itfaiye ambulansları yapan Rus teröristlerin eylemleri yüzünden buna da mecbur kalıyoruz.

Sağlık sistemi çalışmaya devam ediyor, bakanlık hastanelerde gereken her şeyi elde etmek için mümkün olan ve imkansızı yapıyor. Savaş konusu olmasa da, örneğin COVID-19, bir yere gitmeyen, yoğun bakımdaki hastaların hala oksijene ihtiyacı var. Ve işgalciler bize nasıl müdahale etmese de, hastanelere hızlı bir şekilde oksijen vermeye, taşıyıcılarla uğraşmaya, her hastanın yardım alması için lojistik sağlamaya çalışıyoruz, çünkü biz tekiz ve olmalı!

Ne yazık ki operasyonel verilere göre, barut patlaması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 198 ölü, 33’ü çocuk 1115 yaralı var” ifadelerini kullandı.