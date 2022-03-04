Ukraynalı mülteci sayısı artıyor
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.
DÜNYA 04.03.2022, 10:12
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 9'uncu güne girildi.
Çatışmalar şiddetli bir şekilde sürerken bir yandan da Ukraynalılar ülkesinden ayrılmaya devam ediyor.
Rakamlar ortaya çıktığında 24 Şubat-4 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyonun üzerinde mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.
EN ÇOK GÖÇ POLONYA'YA OLDU
Polonya'ya 505 bin 82, Macaristan'a 139 bin 686, Moldova'ya 97 bin 827, Slovakya'ya 72 bin 200, Romanya'ya 51 bin 261, Rusya'ya 47 bin 800, Belarus'a 357 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 88 bin 147 mülteci geçiş yaptı.
Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.
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