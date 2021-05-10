Ünlü topçunun karısı ve çocuklarını rehin aldılar!

KARGOCU KILIĞINDA GİRDİLER

Eran Zahavi, takımıyla birlikte Willem II maçı için Tilburg şehrine gittiği sırada karısı Shay ile birlikte 8 yaşındaki oğlu ve 5 yaşındaki ikizleri evdeydi. Haberlere göre; Zahavi'nin evini soymak isteyen iki soyguncu, kargo personeli gibi giyindi. Shay Zahavi, kargo elemanları zannedip kapıyı açtığında soyguncular silahlarını çıkardı.

DEĞERLİ EŞYALARI ALDILAR

Evde yaşanan arbede esnasında Shay, Eran Zahavi'yi arayarak evde hırsızların olduğunu iletti. Ancak soyguncular sonrasında telefonu alarak kapattı. Zahavi'nin karısını ve çocuklarını bağlayıp ağızlarını bantla kapatan soyguncular, evdeki değerli eşyaları soymaya başladılar.

HELİKOPTERLE ARAMA

Eran Zahavi de endişeye kapılarak polisi aradı. Polisleri, birkaç dakika içerisinde eve vardıklarında soyguncuların kaçtığını fark etti. Bunun üzerine evin etrafında helikopterle arama yapmasına karşın soyguncuların izine rastlayamadı.

"SOYGUN YAŞANDI"

Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katsav, "Eran Zahavi, takımdan ayrıldı ve karısı ile çocuklarının yaşadığı eve hareket etti. Silahlı bir soygun yaşandı. Daha fazla ayrıntıyı polis soruşturmasından sonra vereceğiz." açıklamasını yaptı.