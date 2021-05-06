Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada 1'i polis 25 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışmada başından vurulan polis memuru Andre Frias ile 24 şüpheli hayatını kaybetti.
2 YOLCU YARALANDI
Çatışmanın olduğu bölgenin yakınındaki metroya isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 yolcu yaralandı. Mahalle sakinleri, bölgede patlama sesleri duyduklarını belirtti.
ÇETE ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALMIŞ
Jacarezinho'yu kontrol eden yasa dışı çetenin, suç eylemleri gerçekleştirmek için çocukları silah altına aldığı bilgisi paylaşıldı.
2016'DAN BERİ İLK KEZ BÖYLESİ OLUYOR
Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı oldu.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca gecekondu mahallelerine operasyon düzenlenmesini askıya almış ancak "kesinlikle istisnai durumlarda" operasyon düzenlenmesine izin vermişti.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:25
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|21:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|34
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26