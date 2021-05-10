Virüse şifa dedi, inek idrarı içti!
Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının rekor kırdığı Hindistan'da milletvekili Surendra Singh, inek idrarını içerek, idrarın başta virüs olmak üzere tüm hastalıklara şifa olduğunu söyledi.
Koronavirüs ölüm vakalarının rekor kırdığı Hindistan'da hastalıktan korunmak isteyen insanlar akılalmaz yollara başvuruyor.
Surendra Singh isimli milletvekili çektiği görüntüde her türlü hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği inek idrarını bir yudumda içti.
Milletvekili, sağlıklı bir yaşam için bir miktar inek idrarını bir bardak su ile karıştırılıp içilmesinin şifa kaynağı olduğunu belirtti.
Milletvekili, idrarın daha etkili olması için insanlara içmeden yarım saat önce hiçbir şey tüketilmemesini, hatta mümkünse tamamen aç karına içilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Milletvekili bulmaları halinde en iyi dışkının Patanjali türü ineklerin dışkısı olduğunu fakat bulamamaları takdirde her tür inek dışkısının işe yaracağını ekledi. Milletvekilin içtiği dışkı, şişe halinde satılıyor.
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