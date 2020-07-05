Virüsten korunmak için altından maske yaptırdı

Hindistan’da Shankar Kurade bir kişi, koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında takmak için altından maske yaptırdı. Kurade’nin yaklaşık 4 bin dolara mal olan maskenin etkili olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi. Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi.

DÜNYA 05.07.2020, 23:16
41
Virüsten korunmak için altından maske yaptırdı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan Pune şehrindeki 48 yaşındaki Shankar Kurade isimli kişi, salgın sırasında takmak için kendine altından maske yaptırdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pune’a bağlı Pimpri-Chinchwad bölgesinde yaşayan Kurade, maskenin ince olduğunu ve nefes alabilmek için de küçük delikleri bulunduğunu belirtti.

  • Ayrıca Kurade’nin yaklaşık 26 bin 563 liraya (3 bin 870 dolar) mal olan maskenin etkili olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi.

"Gümüş maske takan birini gördüm ve aklıma bu fikir geldi"

Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi.

Kurade altın maske fikriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada, Kolhapur'da gümüş maske giyen bir adamın videosunu gördüm ve sonra altın maske giymek aklıma geldi. Bir kuyumcu ile konuştum ve bir hafta içinde bana bu altın maskeyi verdi" dedi.

#Hindistan #koronavirüs #altından maske yaptırdı #aksu tv haber
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 06 Temmuz 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:10
Öğle 12:42
İkindi 16:34
Akşam 20:04
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Konyaspor 30 30
15. Malatyaspor 30 29
16. Çaykur Rizespor 30 29
17. Kayserispor 29 28
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Altay 32 51
6. Akhisar Bld.Spor 31 51
7. Fatih Karagümrük 31 50
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24