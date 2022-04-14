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Vladimir Putin: Bankalar doğalgaz ödemelerini erteliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazının rublesi ile satılması kararının ardından ödeme konusunda sorun yaşandığını belirtti.

DÜNYA 14.04.2022, 16:31
Vladimir Putin: Bankalar doğalgaz ödemelerini erteliyor

Rusya-Ukrayna savaşı 2'nci ayında devam ediyor.

Savaşın hemen ardından Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarına karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de enerji ürünleri satışlarının ruble cinsinden yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun vadeli kalkınma planları ele alındı

Petrol ve gaz sektöründeki durum ve uzun vadeli kalkınma planlarının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, “Rusya, dış ticaret sistemindeki ulusal para birimlerindeki yerleşim payını büyük ölçüde artırmayı planlıyor.

Temel amaç yerli döviz piyasasını böyle bir geçiş için hazırlamaktır. Böylece herhangi bir yabancı para birimi serbestçe ve gerekli miktarda Rus rublesi ile takas edilebilir.

Rusya şimdi ve gelecekte kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirilmelidir. Bu, iç pazarda enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesi, petrol ve gazın işlenmesinin geliştirilmesi ve ihracat arzının çeşitlendirilmesi ile olur.

Petrol ve gaz üretim ekipmanlarının ithal ikamesine dikkat edilmelidir. Bu durum hem mevcut alanlar hem de yeni alanların geliştirilmesi için önemlidir” şeklinde konuştu.

“Bankalar ödemeleri erteliyor”

Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ardından Batılı ülkeler tarafından kendilerine uygulanan petrol ve gaz ambargolarına karşı kendi enerjilerini “Dost olmayan ülkelere” Rus para birimi Ruble ile satma kararını hatırlatan Putin, “Dost olmayan ülkelerdeki bankalar ödemeleri erteliyorlar. Hatırlatmak gerekirse enerji kaynakları için ödemeleri ulusal para birimine çevirmek, euro ve dolar’dan yavaş yavaş geçiş planlanıyor. Dış ticaret sistemindeki ulusal para birimlerindeki ödemelerin payını kökten artırmayı amaçlıyoruz.

Bu yönde önemli adımlar atılıyor ve buradaki kilit görev, döviz piyasamızı böyle bir geçişe hazırlamaktır. Güvenilmez, tavizsiz para birimlerinin ve yetki alanlarının reddedilmesi, ülkemizin mali ve ekonomik güvenliği açısından stratejik bir görevdir.

Dış ticaret hacimlerinin korunması ve arttırılması öngörülebilir, sözüne sadık ortaklarla istikrarlı bağlar kurulması önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Doğalgaz olmadan yapamayacaklarını kabul ediyorlar"

Batılı ülkelerin Rus enerjisi olmadan yapamayacağını anladığını ima eden Putin, “Dost olmayan ülkelerden sözde ortaklar, doğalgaz da dahil olmak üzere enerji kaynakları olmadan yapamayacaklarını kabul ediyorlar. Şu anda Avrupa’nın makul bir duruşu yok. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerden Avrupa’ya tedarikler tüketicilere daha pahalıya mal olacak ve insanların yaşam standartlarını ve rekabet gücünü etkileyecektir” dedi.

#Vladimir Putin #Doğalgaz
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