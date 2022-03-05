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Vladimir Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını yok etme kararı aldık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

DÜNYA 05.03.2022, 17:06 05.03.2022, 17:48
Vladimir Putin: Ukrayna'nın askeri altyapısını yok etme kararı aldık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyleyen Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti.

"YAPTIRIMLAR, RUSYA'YA SAVAŞ İLAN ETMEK GİBİDİR"

Yaptırımlara karşı, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir" ifadelerini kullanan Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz" dedi.

Putin, Ukrayna'da askeri harekat düzenlemenin "zor bir karar" olduğunu belirterek, "Rusya Federasyonu Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Donbass halkının Rusça konuşmasına ve kendi hayatlarını yaşamasına izin vermek gerekiyordu, ancak bir abluka düzenlediler." ifadelerini kullandı.

"BATI, 8 YILDIR GÖRMEZDEN GELDİ"

Putin "Ne diyeceğimi biliyorsun, belki kulağa sert gelebilir ama yine de durum bizi böyle şeyler söylemeye zorluyor... Şu ya da bu bölgede insanlara saldıran sokak köpeklerimiz var... ve sonra nasıl olduğunu görüyoruz. bu hayvanları zehirlemeye, vurmaya başlarlar... Ama Donbass'taki insanlar sokak köpeği değil. Yıllar içinde 13 ila 14 bin insan öldürüldü, 50'den fazla çocuk öldürüldü veya sakat bırakıldı. 'Uygar Batı' bunu fark etmemeyi tercih ediyor." dedi.

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya karşı tutumunu bir "absürt tiyatro" olarak nitelendirirken "siyah beyaz ve beyaz siyahtır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın güvenliğine yönelik gerçek tehditlerin görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Putin, "Kiev'deki mevcut liderlik, aynı ruhla devam ederlerse Ukrayna devletinin bir sorunu olacağını anlamalı" dedi.

CİHATÇI İDDİASI

Rusya'nın, Ukrayna'da Orta Doğu'dan gelen cihatçı militanlar tespit ettiğini öne süren Putin "Cihatmobilleri patlayıcılarla yükleyip ve onları Rus ordusuna sürüyorlar, ancak nafile." açıklamasında bulundu.

RUSYA'DA SIKI YÖNETİM İDDİASI

Purin, "Dış saldırganlık durumunda cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülkede sıkıyönetim getiriliyor ama şu anda böyle bir durumumuz yok ve umarım olmaz." diyerek Rusya'da bir sıkıyönetim ilan etmenin şimdilik gündemde olmadığını kaydetti.

"MÜDAHALE EDEN ÜLKE, SAVAŞIN KATILIMCISI OLUR"

Ukrayna'nın Batı'ya dönük ülkede uçuşa yasak bölge ilan etme taleplerini değerlendiren Putin, "Rusya, herhangi bir ülkenin Ukrayna'ya girişini silahlı bir çatışmaya katılım olarak değerlendirecek. Onları derhal askeri bir çatışmanın katılımcıları olarak kabul edeceğiz. Ve ne tür üye oldukları önemli değil. Affedersiniz, hangi örgütlerin üyeleri" diyen Putin, Rusya'nın Rus askeri personelinin hayatına tehdit oluşturan herhangi bir ülkeyi askeri bir çatışmanın katılımcısı olarak göreceğini vurguladı.

"UKRAYNA, SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Putin, Ukrayna'da özel bir operasyonun parçası olarak tüm hava savunmasının imha edildiğini söyledi.

Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme sürecinin neredeyse tamamlandığını kaydeden Putin, Ukrayna ordusunun sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

Putin şöyle konuştu:

"Hükümetten, Kiev'den aradılar, askerlerimizle temasa geçtiler, 'Vatandaşların çıkışı için koridorlar verin' diye. Tabii biz de hemen tepki gösterdik, askeri operasyonları bile anında askıya aldık, olup biteni izledik. Kimse serbest bırakılmıyor. Ne yaptıklarını anlıyor musun? Kimseyi dışarı salmıyorlar, kendilerini canlı kalkanlarla koruyorlar. Bunu yapanlar kim? Elbette neo-Naziler"

UKRAYNA'NIN BATI'DAN KAYNAK ALMASI

Putin, Ukrayna'daki operasyonu yalnızca Donbass bölgesiyle sınırlamama kararını kesinlikle doğru olarak nitelendirdi.

Putin'e göre, Rusya askeri operasyonu yalnızca Donbass ile sınırlandırırsa, Ukrayna kuvvetleri (Batı'dan) sürekli olarak kaynak almaya devam edecekti.

HAVACILIK YAPTIRIMLARI

Bakanlık, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın hammaddesi metanol olan AB'ye pentaetritol ve ürotropinin sevkiyatının askıya alınmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Putin, havacılık alanında Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımların, onları dayatanlara zarar verdiğini dile getirdi.

DURUMU DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERECEK

Putin, Trans-Sibirya uçuşlarının yasaklanmasının Batılı havayollarının bilet fiyatlarında artışa yol açtığını söyledi. Putin, Rusya'nın uçak endüstrisini geliştireceğini, yurtiçi hava taşımacılığını artıracağını, mümkünse yurtdışına uçacağını, durumu değiştirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin #Ukrayna #askeri
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