Vladimir Zelenskiy: Ordumuz çalışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın askeri harekatı üzerine ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı.
DÜNYA 24.02.2022, 09:44
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Donbass bölgesine Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon sonrasında sosyal medyadan halka seslendi.
Rusya’nın Ukrayna’nın askeri altyapısına ve sınır bölgelerine saldırı düzenlediğini duyuran Vladimir Zelenskiy, birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu belirtti.
"ORDUMUZ ÇALIŞIYOR, HALKIMIZ EVDE KALSIN"
Ukrayna Devlet Başkanı, ABD BaşkanıJoe Biden ile görüştüğünü, ABD’nin uluslararası yardım toplamaya başladığını aktardı.
Vatandaşlara sakin olmaları ve evde kalmaları çağrısı yapan Zelenskiy, "Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor, tüm güvenlik birimlerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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