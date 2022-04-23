Washington'daki silahlı saldırının zanlısı ölü bulundu
ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi yakınlarında dün gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının ölü bulunduğu açıklandı.
DÜNYA 23.04.2022, 19:55
Washington DC Polis Şefi Robert Contee, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının, polisin kapısına dayandığı sırada canına kıymış olabileceğini belirtti.
Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, District of Columbia Üniversitesi (DCU) kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
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