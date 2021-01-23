Wuhan’da karantinanın yıl dönümü!

Koridorlara konmuş iskemlelerde sıra bekleyen hastalar, hayalet bir kenti andıran sessiz sokaklar…

Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan kenti bir yıl önce bugün karantina altına alındı.

2019 Aralık ayının son günlerinde, Çin'in Wuhan kentinde bilinmeyen bir hastalığın ortaya çıktığına dair haberler yayılmaya başladı. Haberler yerini salgının yayılmasına bıraktığında, takvimler 2020’nin ilk günlerinden yaprak döküyordu.

76 günlük karantina

Pekin yönetimi geç de olsa 23 Ocak’ta Wuhan'a tüm giriş çıkışları durdurdu. Şehir sakinlerinin mecbur kalmadıkça dışarı çıkması yasaklandı. 76 gün sürecek ilk ve belki de en sıkı karantina başladı

Bu kararla sessizliğe gömülen Wuhan'da yoğunluğun yaşandığı tek adres ise hastanelerdi. Hastanelerden gelen çaresiz doktor ve hasta görüntüleri dünyayı şoke etti.

Çin ve tüm Dünya Wuhan’ın kapatılmasıyla salgının kontrol altına alınmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı. Çünkü karantina kararı alındığında salgın Çin'in dışına sıçramıştı.

Dünya genelinde şu ana kadar 2 milyondan fazla insanın hayatına mal olan ölümcül virüsün önü alınamamıştı.

Kentte hayat normale döndü

Karantina kararının yıldönümünde ise Wuhan sokakları oldukça hareketli. Hayat normale dönmüş görünüyor.

Kent merkezindeki kalabalık kameralara yansıyor. Son koronavirüs vakası kentte aylar önce görülmüş olmasına rağmen maske kullanımı ise devam ediyor.

76 gün süren zorlu karantina süreci Wuhan’da salgının önlenmesini sağladı. Dünyanın geri kalanı ise karantina altında.