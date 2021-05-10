Yahudi zulmü bitmiyor! Arabayla ezip ateş açtı!
Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik dehşet veren uygulamalar devam ediyor. Bir saldırganın aracıyla Filistinlileri önce ezdiği, ardından da ateş ettiği görüldü.
DÜNYA 10.05.2021, 15:34
İsrail polisi, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına devam ederken, sosyal medyada Filistinlilere yönelik şiddete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
RASTGELE ATEŞ AÇTI
Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Filistinlilerin arasına aracıyla dalan şahsın, Filistinli gençleri ezdikten sonra silahıyla rastgele ateş ettiği görülüyor.
CAN HAVLİYLE KAÇIŞTILAR
Videoda, araçlı saldırgana müdahale etmek isteyen silahsız Filistinli gençlerin, şahsın ateş açmasının ardından can havliyle sağa sola kaçıştığı görülüyor. Söz konusu video, sosyal medyada çok sayıda etkileşim alırken, görüntüleri izleyenler Mescid-i Aksa'da yaşananlara büyük tepki gösterdi.
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